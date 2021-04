Contributi a fondo perduto: in arrivo nuovi pagamenti per le partite IVA (Di lunedì 26 aprile 2021) Il Comunicato Stampa del 24 aprile 2021 ha reso noto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate hanno aggiornato i tempi di erogazione degli importi per le partite IVA previsti dal Decreto Sostegno. Dopo che Ernesto Maria Ruffini ha firmato per far partire degli altri bonifici, sono immediatamente partiti 372 mila pagamenti. Le partite IVA che hanno richiesto l'importo, lo otterranno direttamente sul proprio conto corrente. Contributi a fondo perduto: inviati altri 372 mila pagamenti Il totale delle operazioni di pagamento eseguite fino ad oggi sono quindi 1 milione e 400 mila. Questi bonifici sono arrivati e arriveranno a breve ad aziende e a lavoratori autonomi che ne hanno fatto richiesta. I primi accrediti risalgono all'8 aprile ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 26 aprile 2021) Il Comunicato Stampa del 24 aprile 2021 ha reso noto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate hanno aggiornato i tempi di erogazione degli importi per leIVA previsti dal Decreto Sostegno. Dopo che Ernesto Maria Ruffini ha firmato per far partire degli altri bonifici, sono immediatamente partiti 372 mila. LeIVA che hanno richiesto l'importo, lo otterranno direttamente sul proprio conto corrente.: inviati altri 372 milaIl totale delle operazioni di pagamento eseguite fino ad oggi sono quindi 1 milione e 400 mila. Questi bonifici sono arrivati e arriveranno a breve ad aziende e a lavoratori autonomi che ne hanno fatto richiesta. I primi accrediti risalgono all'8 aprile ...

