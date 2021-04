Condannato in Romania | si era nascosto in Valle Imagna | 38enne in manette

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 26 aprile 2021) Domenica 25 aprile in Roncola (BG), militari del Nucleo Investigativo hanno tratto in arresto V.L., cittadino italiano di 38 anni domiciliato in un appartamento di quel Comune. L’arresto è stato eseguito su mandato dell’Autorità Giudiziaria dellache haV.L. alla pena detentiva definitiva di oltre 3 anni di carcere. I fatti risalgono all’anno 2018 quando V.L. era stato tratto in arresto in, nel distretto di Iasi, unitamente ad altro cittadino italiano a seguito dell’individuazione di una coltivazione di marijuana curata proprio dai due italiani. L’operazione della polizia rumena del 2018, oltre al fermo dei due italiani permise il sequestro di oltre 15 chili di sostanze stupefacenti. Si sottolinea il fatto che Iasi è una delle più importanti cittadine rumene dal punto di vista artistico – culturale poiché è ...