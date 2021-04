Commissione d'inchiesta Covid, Attilio Fontana: 'Favorevole, nessuno si può sottrarre' (Di lunedì 26 aprile 2021) 'Credo che una Commissione d'inchiesta sia qualcosa alla quale nessuno di noi possa sottrarsi. Siamo pronti a una valutazione per quello avvenuto in quei mesi'. Così a ' Stasera Italia ' il presidente ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 26 aprile 2021) 'Credo che unad'sia qualcosa alla qualedi noi possa sottrarsi. Siamo pronti a una valutazione per quello avvenuto in quei mesi'. Così a ' Stasera Italia ' il presidente ...

Advertising

rtl1025 : ?? “Alcune scelte non scientifiche di #Speranza non le ho condivise, poiché erano ideologiche. Una #commissione d’in… - fattoquotidiano : Renzi e Calenda votano con Forza Italia e Lega: sono a favore di una commissione d’inchiesta sull’uso politico dell… - fattoquotidiano : DISASTRO LOMBARDO Segretezza, scontri, reticenze, documenti negati: la Commissione d'inchiesta sul Covid è arenata… - eowyn962010 : RT @giovann58134961: LA TRUFFA DEL COVID: UN CRIMINE CONTRO L'UMANITÀ ( - CiroFire : RT @maryfalco71: ?? #DenisePipitone: avviato iter per Commissione inchiesta Lo conferma l'on. @AlessiaMorani a trasmissione @ore14rai2 condo… -