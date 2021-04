Cernusco, il sindaco di estrema sinistra si scaglia contro una libreria di destra (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr – L’estrema sinistra ha identificato un nuovo nemico: i libri. Ed è pronta a tutta per combatterlo, terrorizzata da questi arcani oggetti irreperibili negli anfratti dei centri sociali. A tal punto da coinvolgere in questa improvvida pugna anche il sindaco Pd di Cernusco sul Naviglio, comune di circa 35mila abitanti a due passi da Milano. Così sulla pagina Facebook di Martesana Libera, nota ai più per essere sconosciuta a tutti al di là della screziata galassia antifà, si rivendica un incredibile traguardo raggiunto nella guerra ai misteriosi libri. Cernusco, il sindaco di estrema sinistra riceve chi vorrebbe chiudere una libreria di destra “Ieri mattina una delegazione di Martesana Libera ha incontrato il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr – L’ha identificato un nuovo nemico: i libri. Ed è pronta a tutta per combatterlo, terrorizzata da questi arcani oggetti irreperibili negli anfratti dei centri sociali. A tal punto da coinvolgere in questa improvvida pugna anche ilPd disul Naviglio, comune di circa 35mila abitanti a due passi da Milano. Così sulla pagina Facebook di Martesana Libera, nota ai più per essere sconosciuta a tutti al di là della screziata galassia antifà, si rivendica un incredibile traguardo raggiunto nella guerra ai misteriosi libri., ildiriceve chi vorrebbe chiudere unadi“Ieri mattina una delegazione di Martesana Libera ha incontrato il ...

