Campania, controlli dei Nas nei supermercati. Tracce di virus sui carrelli e sulle casse (Di lunedì 26 aprile 2021) Presenza di materiale genetico di Coronavirus su carrelli e cestini, tastiere per il pagamento bancomat e carte di credito (Pos). Ma anche sui tasti delle bilance e dispositivi salvatempo. Sono diciotto i tamponi positivi al Covid riscontrati dal Nas dei carabinieri L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

