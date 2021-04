Calcio, la FIGC vara una norma anti-Superlega. Il Presidente Gravina: “Chi aderisce ad altri tornei sarà escluso” (Di lunedì 26 aprile 2021) Il terremoto provocato dalle 48 ore più folli del Calcio, legate alla nascita (e poi morte precoce) della ormai famigerata Superlega, non si è ancora placato. Ecco infatti che nella giornata odierna, e su proposta del Presidente della FIGC, Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina, il Consiglio federale ha votato l’inserimento di una norma che di fatto può essere definita anti-Leghe private, testo inserito all’interno del sistema delle Licenze Nazionali: “Ai fini della iscrizione al campionato – si legge – la società si impegna a non partecipare a competizioni organizzate ad associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC. La partecipazione a competizioni organizzate da associazioni private non ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 aprile 2021) Il terremoto provocato dalle 48 ore più folli del, legate alla nascita (e poi morte precoce) della ormai famigerata, non si è ancora placato. Ecco infatti che nella giornata odierna, e su proposta deldella, Federazione Italiana Giuoco, Gabriele, il Consiglio federale ha votato l’inserimento di unache di fatto può essere definita-Leghe private, testo inserito all’interno del sistema delle Licenze Nazionali: “Ai fini della iscrizione al campionato – si legge – la società si impegna a non partecipare a competizioni organizzate ad associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla. La partecipazione a competizioni organizzate da associazioni private non ...

