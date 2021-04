Calcio | Bakayoko e Osimhen stendono il Toro | il Napoli aggancia Juve e Milan al 3° posto 2

(Di lunedì 26 aprile 2021) (Adnkronos) – In avvio di ripresa grandissima giocata di Ansaldi, che ruba palla a Politano nella sua metà campo e riparte. Arrivato al limite dell’area, con una finta salta due avversari e poi scarica il tiro in porta: Meret salva con il piede. All’8? la replica degli ospiti.innescato da una bella palla verticale di Demme, scarica in porta il diagonale destro, con Sirigu che salva. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

La marcia del Napoli continua. Gattuso sbanca anche Torino e aggancia la Juve in classifica in zona Champions. Una magia die una fiammata di Osimhen regalano agli azzurri l'8ª vittoria nelle ultime 11 partite in una rush finale di stagione che sta confermando tutte le potenzialità della rosa allestita dal ......Torino 2 - 0 (2 - 0) nel primo dei due posticipi della 33/a giornata del campionato didi Serie A disputato sul terreno dello stadio Olimpico Grande Torino. I gol: nel primo tempoall'...Condividi questo articolo:Torino, 26 apr. – (Adnkronos) – Il Napoli si impone con autorevolezza per 2-0 in trasferta contro il Torino e aggancia Juventus e Milan, in campo tra pochi minuti a Roma con ...Nel primo turno del Lunedì la squadra granata, impegnata nella lotta serrata per non retrocedere, ospita il Napoli di Gattuso che ha l'occasione di rientrare nella bagarre per un posto tra le prime 4 ...