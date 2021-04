Borsa | bene l' Europa con le banche e le compagnie aeree

(Di lunedì 26 aprile 2021) Vanno verso fine seduta in positivo le principali Borse europee, in linea con l'andamento di Wall Street, mentre il contrasto alla pandemia da Covid 19 resta centrale, in particolare con la corsa ai ...

anche Milano (+0,4%). L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx, 600, guadagnalo 0,2%, sostenuto soprattutto dalla finanza, mentre pesano in negativo i beni di prima necessità. Guadagni per ...... AGGIORNAMENTO DELLE ORE 10:00 Laitaliana guadagna lo 0,2% e sul listino principale troviamo ... DIFESA & FINANZA/ Guerini:Leonardo per il 25,1% della tedesca Hensoldt A PIAZZA AFFARI ...Piazza Affari inaugura l'ultima settimana di aprile con il segno più. Il Ftse Mib chiude la giornata di contrattazioni a 24.513 punti (+0,52%). La settimana sarà densa di appuntamenti, con in primo pi ...Se decidiamo di dedicarci a investimenti ben diversificati, alcuni strumenti ci vengono in aiuto: sono i fondi e gli ETF. Scopriamo cosa sono e come sfruttarli al meglio.