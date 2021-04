Boldrini esce dall’ospedale | «Ora sono una donna diversa»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 26 aprile 2021) Laura Boldrini è uscita dall’ospedale Rizzoli di Bologna, dopo l’intervento chirurgico per la rimozione di «un tumore al femore, un sarcoma raro». Sono stati tagliati «25 centimetri di femore e al suo posto hanno messo una protesi in titanio, con una calza», ha spiegato l’ex presidente della Camera. «L’osso ricrescerà ma non sarà una passeggiata. La cosa positiva è che non hanno trovato infiltrazioni. Non voglio pensare a cosa sarebbe stato se la mia amica non avesse insistito». Un’amica che Laura tiene a ringraziare perché, come ha spiegato al Corriere della Sera, «ha insistito perché mi facessi una risonanza magnetica, io pensavo fosse un problema al nervo sciatico».