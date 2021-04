Ben Barnes, per sempre giovane come Dorian Gray (Di lunedì 26 aprile 2021) Negli ultimi giorni abbiamo avuto il piacere di rivederlo tra i protagonisti della nuova serie Netflix “Tenebre e Ossa”, Ben Barnes, con i suoi occhi neri e impenetrabili, è una calamita per il ruolo del dannato e dannatamente affascinante. Quale personaggio, se non Dorian Gray, avrebbe potuto dimostrarlo? sul suo profilo Instagram (@benBarnes) si definisce “singer of songs”, un cantante oltre che un attore Benjamin Thomas Barnes è nato a Londra il 20 agosto 1981. Per Ben, qualsiasi arte è una forma di espressione, e lui inizia ad esprimersi con la musica. Da ragazzino studia canto, pianoforte e batteria e diventa il membro di una boy band, gli “Hyrise”. Gli Hyrise arriveranno anche ad esibirsi all’Eurovision Song Contest nel 2004, con il brano Leading Me On. Nel frattempo però non trascura la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 26 aprile 2021) Negli ultimi giorni abbiamo avuto il piacere di rivederlo tra i protagonisti della nuova serie Netflix “Tenebre e Ossa”, Ben, con i suoi occhi neri e impenetrabili, è una calamita per il ruolo del dannato e dannatamente affascinante. Quale personaggio, se non, avrebbe potuto dimostrarlo? sul suo profilo Instagram (@ben) si definisce “singer of songs”, un cantante oltre che un attore Benjamin Thomasè nato a Londra il 20 agosto 1981. Per Ben, qualsiasi arte è una forma di espressione, e lui inizia ad esprimersi con la musica. Da ragazzino studia canto, pianoforte e batteria e diventa il membro di una boy band, gli “Hyrise”. Gli Hyrise arriveranno anche ad esibirsi all’Eurovision Song Contest nel 2004, con il brano Leading Me On. Nel frattempo però non trascura la ...

