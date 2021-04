Battuto il Torino, il Napoli resta in corsa per la Champions (Di lunedì 26 aprile 2021) Torino (ITALPRESS) – Il Napoli si impone in trasferta sul Torino e aggancia il quarto posto. Agli uomini di Gattuso basta un primo quarto d'ora di fuoco per risolvere la pratica: vanno in gol Bakayoko e Osimhen per lo 0-2 finale. Raggiunta la Juventus, fermata sull'1-1 contro la Fiorentina, a quota 66 punti per una lotta Champions che si fa sempre più agguerrita. I granata invece vengono appaiati dal Cagliari e ora rischiano seriamente la retrocessione. A sbloccare il tabellino è però una prodezza da fuori area che prende il nome di Tiemouè Bakayoko: l'ex Milan si libera di un avversario e mette nel sacco un potente destro dai 25 metri, su cui non può nulla Sirigu all'11'. Passano poco meno di due giri d'orologio e il Napoli raddoppia, questa volta con una buona dose di fortuna: Nkoulou perde palla a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021)(ITALPRESS) – Ilsi impone in trasferta sule aggancia il quarto posto. Agli uomini di Gattuso basta un primo quarto d'ora di fuoco per risolvere la pratica: vanno in gol Bakayoko e Osimhen per lo 0-2 finale. Raggiunta la Juventus, fermata sull'1-1 contro la Fiorentina, a quota 66 punti per una lottache si fa sempre più agguerrita. I granata invece vengono appaiati dal Cagliari e ora rischiano seriamente la retrocessione. A sbloccare il tabellino è però una prodezza da fuori area che prende il nome di Tiemouè Bakayoko: l'ex Milan si libera di un avversario e mette nel sacco un potente destro dai 25 metri, su cui non può nulla Sirigu all'11'. Passano poco meno di due giri d'orologio e ilraddoppia, questa volta con una buona dose di fortuna: Nkoulou perde palla a ...

