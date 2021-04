Avanti un altro, lacrime in studio per Miss Fantascienza, la reazione di Bonolis (Di lunedì 26 aprile 2021) E’ in onda una nuova puntata di Avanti un altro e la reazione di una concorrente lascia perplesso lo studio, cosa è successo? E’ in onda una nuova puntata di Avanti un altro, Paolo Bonolis e Luca Laurenti non perdono occasione di far ridere e divertire la gente che li segue ogni sera. E’ appena L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 26 aprile 2021) E’ in onda una nuova puntata diune ladi una concorrente lascia perplesso lo, cosa è successo? E’ in onda una nuova puntata diun, Paoloe Luca Laurenti non perdono occasione di far ridere e divertire la gente che li segue ogni sera. E’ appena L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con #avantiunaltropuredisera con #PaoloBonolis e #LucaLaurenti… - F_DUva : La notizia della proroga del #superbonus è un altro risultato del @Mov5Stelle. Come ricordato da @luigidimaio, le r… - RaiRadio2 : ?? Avanti un altro come me Siamo la new generation Ma tu che cosa vuoi da me Non trovo più satisfaction, no satisfac… - kiutele : RT @Tata08215870: Natalia ha dolori perché ha fatto sesso con Croc, Enock ha una faccia contenta e soddisfatta, Fra c’ha dato dentro sicuro… - unporosmello : Ah e poi secondo me tanti,dopo qualche mese dalla sua uscita si aspettavano altro da lei,a 2 mesi ciò non è accadut… -