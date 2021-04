Apple | cybercriminali chiedono riscatto milionario per non divulgare progetti in anteprima

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 aprile 2021) Un gruppo di criminali informatici chiamato REvil sta minacciando didiversitrafugati a meno che non venga pagato undi 50 milioni di dollari entro il 27 aprile. La notizia è emersa poche ore dopo cheha presentato il suo nuovo iMac completamente ridisegnato, i primi modelli di iPad Pro con chip M1 e altri nuovi articoli. Probabilmente non è solo una coincidenza, visto che in questo modo REvil può sfruttare tutta l’attenzione mediatica verso la compagnia di Cupertino. Sembra che il gruppo sia entrato in possesso deitramite Quanta Computer, uno dei più grandi produttori di notebook al mondo, che può contare tra i suoi clienti, oltre ad, anche HP, IBM, Dell ed altri ancora. Le informazioni rubate potrebbero essere limitate alla linea ...