WTA Istanbul | trionfa Cirstea | sorpresa Mertens

(Di domenica 25 aprile 2021) Soranafesteggia il secondo titolo in carriera. Nella sua prima finale WTA da Tashkent 2019, ala numero 67 del mondo ha sconfitto 61 76(3) la belga Elise, numero 17 del ...

Sorana Cirstea festeggia il secondo titolo in carriera. Nella sua prima finaleda Tashkent 2019, ala numero 67 del mondo ha sconfitto 61 76(3) la belga Elise Mertens, numero 17 del ranking, con cui ha sempre vinto in tre confront. Per arrivare alla sua seconda ...dal 26 aprile al 2 maggio TABELLONE ATP MONACO TABELLONE ATP ESTORIL dal 19 al 25 aprile TABELLONE ATP BARCELLONA TABELLONE ATP BELGRADO TABELLONETABELLONESTOCCARDA dal 12 al 18 ...E' la rumena Sorana-Mihaela Cirstea a trionfare nella Finale del WTA di Istanbul (Turchia). La n.67 del mondo si è imposta con il punteggio di 6-1 7-6 (3) contro la più quotata Elise Mertens (n.17 del ...A 31 anni Sorana Cirstea vince il suo secondo torneo del circuito maggiore WTA a ben 13 anni di distanza al primo. Sulla terra battuta di Istanbul la romena, numero 67 del mondo m ...