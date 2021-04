Superlega, Paratici è tranquillo: “la Juventus ha agito con limpidezza” (Di domenica 25 aprile 2021) La Juventus è in campo per la giornata del campionato di Serie A, i bianconeri sono alla ricerca di punti per la qualificazione in Champions League. La squadra di Andrea Pirlo non può permettersi passi falsi, sarà fondamentale raggiungere l’obiettivo soprattutto per una questione economica. Nel frattempo continua a tenere banco la questione della Superlega, in particolar modo sono arrivate accuse nei confronti della Juventus e Agnelli, ben 11 squadre hanno chiesto sanzioni anche nei confronti di Milan e Inter. Serie A, 11 club scrivono a Dal Pino: “sanzioni per Juventus, Inter e Milan” Prima della gara contro la Fiorentina ha parlato Fabio Paratici ai microfoni di Sky Sport: “Viviamo con grande serenità questa situazione, abbiamo agito con la massima limpidezza. Il ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 25 aprile 2021) Laè in campo per la giornata del campionato di Serie A, i bianconeri sono alla ricerca di punti per la qualificazione in Champions League. La squadra di Andrea Pirlo non può permettersi passi falsi, sarà fondamentale raggiungere l’obiettivo soprattutto per una questione economica. Nel frattempo continua a tenere banco la questione della, in particolar modo sono arrivate accuse nei confronti dellae Agnelli, ben 11 squadre hanno chiesto sanzioni anche nei confronti di Milan e Inter. Serie A, 11 club scrivono a Dal Pino: “sanzioni per, Inter e Milan” Prima della gara contro la Fiorentina ha parlato Fabioai microfoni di Sky Sport: “Viviamo con grande serenità questa situazione, abbiamocon la massima. Il ...

