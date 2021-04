Speranza | su coprifuoco e altre restrizioni sarà la scienza a guidarci

Advertising

LegaSalvini : COPRIFUOCO, MASSIMO CACCIARI CONTRO ROBERTO SPERANZA: 'NORMA ASSURDA E SENZA SENSO' - AnnalisaChirico : Sul coprifuoco alle 22 il Cts chiarisce di non esser stato consultato.Non c’è base scientifica, solo la bandierina… - FrancescoLollo1 : Il #Cts nega di aver suggerito al governo di applicare il #coprifuoco. È una misura illogica basata su una valutazi… - news_mondo_h24 : Speranza: “Coprifuoco alle 22 ci consente di ridurre la mobilità. Dobbiamo evitare di tornare indietro” - Bea40998979 : RT @fdragoni: Mi spiace Presidente #Draghi ma Lei non ha titolo a parlare di libertà e diritti. Lei ha voluto #Speranza, il #coprifuoco e l… -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza coprifuoco

Decreto Riaperture, Lega astenuta in Cdm/ Testo regole:h22, green pass ROBERTO: 'LE VARIANTI PREOCCUPANO' A preoccupare in Italia sono le varianti e il ministro Roberto...Il, per ora, resta quindi alle 22 . Ma il chiarimento del ministroera dovuto. A suscitare discussioni, in mattinata, erano state infatti le dichiarazioni della ministra per gli ...Dal 26 aprile nuove regole con il decreto riaperture ma il coprifuoco resta alle 22. Il ministro: 'Serve gradualità'.Da domani prime riaperture ma anche controlli più intensi. In una circolare inviata ai questori, il capo della Polizia Lamberto Giannini sottolinea ...