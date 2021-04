Serie C, Turris-Bari: le ultime su formazioni e dove vederla (Di domenica 25 aprile 2021) Allo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco va in scena Turris-Bari, match della 37esima giornata del Girone C di Serie C fra 2 squadre ancora alla ricerca di punti per raggiungere i propri obiettivi dopo una stagione travagliata. Il via alla gara è in programma alle ore 17:30 di oggi. Il momento della Turris Dopo una prima metà di stagione ricca di ottimi risultati, i corallini si erano illusi di poter sperare in un posto in zona playoff. Al termine di un girone di ritorno con 2 sole vittorie, però, per i campani l’obiettivo principale è diventato la salvezza. I 35 punti fin qui accumulati, infatti, pongono la squadra di Caneo in 16esima posizione, in zona playout al pari della Vibonese contro cui si giocheranno il tutto per tutto nell’ultima giornata, dopo che l’andata, a Torre del Greco, era terminata 1-1. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 aprile 2021) Allo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco va in scena, match della 37esima giornata del Girone C diC fra 2 squadre ancora alla ricerca di punti per raggiungere i propri obiettivi dopo una stagione travagliata. Il via alla gara è in programma alle ore 17:30 di oggi. Il momento dellaDopo una prima metà di stagione ricca di ottimi risultati, i corallini si erano illusi di poter sperare in un posto in zona playoff. Al termine di un girone di ritorno con 2 sole vittorie, però, per i campani l’obiettivo principale è diventato la salvezza. I 35 punti fin qui accumulati, infatti, pongono la squadra di Caneo in 16esima posizione, in zona playout al pari della Vibonese contro cui si giocheranno il tutto per tutto nell’ultima giornata, dopo che l’andata, a Torre del Greco, era terminata 1-1. ...

