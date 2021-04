Scuole Lombardia, gestione dei casi Covid in ambito scolastico. VADEMECUM e FAQ Regione [PDF] (Di domenica 25 aprile 2021) Con il passaggio in zona gialla previsto per domani l e con la concomitante ripartenza dell'istruzione e formazione in presenza, l'assessorato Istruzione di Regione Lombardia ha preparato un documento che riassume le linee guida per la gestione dei casi di Covid in ambito scolastico. L'articolo Scuole Lombardia, gestione dei casi Covid in ambito scolastico. VADEMECUM e FAQ Regione PDF . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 25 aprile 2021) Con il passaggio in zona gialla previsto per domani l e con la concomitante ripartenza dell'istruzione e formazione in presenza, l'assessorato Istruzione diha preparato un documento che riassume le linee guida per ladeidiin. L'articolodeiine FAQPDF .

orizzontescuola : Scuole Lombardia, gestione dei casi Covid in ambito scolastico. VADEMECUM e FAQ Regione [PDF] - Notiziedi_it : Fontana: “Ok dal ministero: da maggio la Lombardia utilizzerà i test salivari molecolari nelle scuole” - CryAntonino : RT @emergency_live: Ok dal ministero: da maggio la Lombardia utilizzerà i test salivari molecolari nelle scuole - elaisafrenk : RT @ultimenotizie: Tamponi antigenici gratis per i ragazzi dai 14 ai 19 anni che frequentano la scuola superiore. Questo è quanto annunciat… - bertosabino : RT @Roses_D26: #dad #riaperture in Lombardia scuole superiori al 50% tutte parole inutili sulle scuole dovrebbero aprire metà bar e ristor… -