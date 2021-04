Scossa in provincia di Arezzo, magnitudo 2,6 (Di domenica 25 aprile 2021) Una Scossa di terremoto di 2,6 gradi della scala Richter è stata registrata nel territorio del comune di Caprese Michelangelo, in provincia di Arezzo. Terremoto nell’aretino, Scossa di 2,6 gradi a Caprese Michelangelo su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 25 aprile 2021) Unadi terremoto di 2,6 gradi della scala Richter è stata registrata nel territorio del comune di Caprese Michelangelo, indi. Terremoto nell’aretino,di 2,6 gradi a Caprese Michelangelo su Notizie.it.

Advertising

stefanopezzola : Terremoto, scossa a Caprese Michelangelo: magnitudo 2.6 - zazoomblog : Terremoto oggi in Italia 22 aprile 2021: scossa in provincia di Firenze Tempo reale - #Terremoto #Italia #aprile #2… - Gresy73 : RT @immediatonet: ?? Lieve scossa di #terremoto in provincia di #Foggia, sisma al largo del #Gargano - immediatonet : ?? Lieve scossa di #terremoto in provincia di #Foggia, sisma al largo del #Gargano - gazzettaparma : Piccola scossa a Salsomaggiore: magnitudo 2.7 -