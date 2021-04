Santeramo in Colle, ancora in fuga il ladro delle reliquie (Di domenica 25 aprile 2021) Bari - Non si placa a Santeramo in Colle l'indignazione per il furto della reliquia di sant'Erasmo. Il ladro, o i ladri, ha portato via un frammento di un osso del cranio del santo martire dal ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 25 aprile 2021) Bari - Non si placa ainl'indignazione per il furto della reliquia di sant'Erasmo. Il, o i ladri, ha portato via un frammento di un osso del cranio del santo martire dal ...

