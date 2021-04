Rave party a Caltanissetta con un centinaio di giovani, interviene la polizia (Di domenica 25 aprile 2021) AGI - Scoperto dalla polizia, nelle campagne di Caltanissetta, un Rave party al quale stavano partecipando un centinaio di giovani provenienti da ogni parte della Sicilia. In un boschetto era stato allestito anche un palco e un'area dove venivano distribuiti alcolici. Quando gli agenti sono arrivati, in molti stavano ballando musica techno. Sono stati alcuni residenti della zona a chiedere l'intervento della polizia. Alla vista degli agenti, i partecipanti hanno tentato la fuga ma alcuni sarebbero stati fermati e identificati. Secondo quanto si è appreso è stata sequestrata anche della droga. Leggi su agi (Di domenica 25 aprile 2021) AGI - Scoperto dalla, nelle campagne di, unal quale stavano partecipando undiprovenienti da ogni parte della Sicilia. In un boschetto era stato allestito anche un palco e un'area dove venivano distribuiti alcolici. Quando gli agenti sono arrivati, in molti stavano ballando musica techno. Sono stati alcuni residenti della zona a chiedere l'intervento della. Alla vista degli agenti, i partecipanti hanno tentato la fuga ma alcuni sarebbero stati fermati e identificati. Secondo quanto si è appreso è stata sequestrata anche della droga.

