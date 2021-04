Papa Francesco: “Migranti lasciati morire mentre imploravano aiuto, vergogna” (Di domenica 25 aprile 2021) Papa Francesco ha parlato dei Migranti morti nel Mediterraneo nei giorni scorsi. Lo ha fatto questa mattina in Piazza San Pietro usando toni duri. “Vi confesso che sono molto addolorato per una tragedia che si è consumata nei giorni scorsi nel Mediterraneo: 130 Migranti sono morti in mare: sono persone, sono vite umane che per giorni interi hanno implorato invano aiuto, un aiuto che non è arrivato. Fratelli e sorelle, interroghiamoci tutti su questa ennesima tragedia. È il momento della vergogna, preghiamo per loro e per tanti che continuano a morire in questi drammatici viaggi. Preghiamo per coloro che possono aiutare ma preferiscono guardare da un’altra parte”. Il precedenza il Pontefice si era espresso così ai nove sacerdoti ordinati a San Pietro: ... Leggi su tpi (Di domenica 25 aprile 2021)ha parlato deimorti nel Mediterraneo nei giorni scorsi. Lo ha fatto questa mattina in Piazza San Pietro usando toni duri. “Vi confesso che sono molto addolorato per una tragedia che si è consumata nei giorni scorsi nel Mediterraneo: 130sono morti in mare: sono persone, sono vite umane che per giorni interi hanno implorato invano, unche non è arrivato. Fratelli e sorelle, interroghiamoci tutti su questa ennesima tragedia. È il momento della, preghiamo per loro e per tanti che continuano ain questi drammatici viaggi. Preghiamo per coloro che possono aiutare ma preferiscono guardare da un’altra parte”. Il precedenza il Pontefice si era espresso così ai nove sacerdoti ordinati a San Pietro: ...

Advertising

Pontifex_it : Gesù consola i pastori, perché Lui è il Buon Pastore. Se sarete vicini al Signore, al vescovo, fra voi, e al popolo… - fattoquotidiano : Papa Francesco sui migranti morti in mare: “È il momento della vergogna. Hanno implorato aiuto per due giorni, non… - reportrai3 : Lunedì alle 21.20 su @RaiTre torneremo a parlare della lotta di Papa Francesco alla corruzione dentro la chiesa.… - LuanaP1989 : RT @GiAdUzZoLa90: Questa squadra farebbe bestemmiare pure Papa Francesco. #FiorentinaJuve - chiricanna : RT @FiorellaMannoia: Papa Francesco sui migranti morti in mare: 'È il momento della vergogna. Hanno implorato aiuto per due giorni, non è a… -