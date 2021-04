Operata su un tavolo da cucina senza anestesia | Roberta muore a 40 anni

(Di domenica 25 aprile 2021) Una giovane donna è morta dopo un intervento ad un neo. Indagati un dirigente medico e una presunta guida spirituale di un centro olistico. Morta ad appena 40in seguito ad una banale operazione ad un neo. Un intervento di quotidiana routine per un chirurgo ma che si è concluso in tragedia. I Carabinieri di Genova – riferisce SkyTg24 – hanno arrestato il dirigente medico di chirurgia generale dell’ospedale di Manerbio, nel bresciano, Paolo Oneda. In manette anche Vincenzo Paolo Bendinelli, presidente e guida spirituale del centro olistico “Anidra” di Borzonasca, nell’entroterra genovese. I due avrebbero causato la morte di una donna di 40Repetto – dopo l’asportazione di un neo. Il decesso è avvenuto lo scorso ottobre all’ospedale San Martino di Genova. Stando alle ricostruzioni degli inquirenti ...

Secondo i carabinieri del nucleo investigativo di Genova, la donna sarebbe stata operata nel 2018 su un tavolo da cucina del centro e il neo non sarebbe stato sottoposto a esame istologico.