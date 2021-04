Occhio a come pronuncia quella parole: il sospetto, Speranza gode a tenerci rinchiusi? (Di domenica 25 aprile 2021) Eccoci a Domenica In, il programma condotto da Mara Venier su Rai 1. La puntata è quella di oggi, festa della Liberazione, domenica 25 aprile. E la prima parte di trasmissione è come sempre da mesi a questa parte dedicata al coronavirus, alla campagna vaccinale e alla pandemia. E questa volta l'ospite è di assoluta eccezione, ossia il ministro della Salute, Roberto Speranza, l'uomo delle chiusure, sempre e comunque. E di fatto, Speranza, non si smentisce. Mentre impazza lo scontro sul coprifuoco, con gli Interni che con il grillino Sibilia hanno smentito Mariastella Gelmini, che riferiva che sarebbe stato spstato a metà maggio, ecco che Speranza ovviamente difende la misura: "Il coprifuoco alle 22 ci consente di ridurre la mobilità. È una scelta che abbiamo fatto con spirito di prudenza e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Eccoci a Domenica In, il programma condotto da Mara Venier su Rai 1. La puntata èdi oggi, festa della Liberazione, domenica 25 aprile. E la prima parte di trasmissione èsempre da mesi a questa parte dedicata al coronavirus, alla campagna vaccinale e alla pandemia. E questa volta l'ospite è di assoluta eccezione, ossia il ministro della Salute, Roberto, l'uomo delle chiusure, sempre e comunque. E di fatto,, non si smentisce. Mentre impazza lo scontro sul coprifuoco, con gli Interni che con il grillino Sibilia hanno smentito Mariastella Gelmini, che riferiva che sarebbe stato spstato a metà maggio, ecco cheovviamente difende la misura: "Il coprifuoco alle 22 ci consente di ridurre la mobilità. È una scelta che abbiamo fatto con spirito di prudenza e ...

