Napoli, De Laurentiis pronto ad autoprodursi le maglie: nessuno sponsor tecnico dopo Kappa (Di domenica 25 aprile 2021) Avevamo parlato qualche tempo fa della conclusione, dopo un quinquennio, della partnership tra la Società Calcio Napoli e Kappa. Una possibilità per il club di vagliare altre opzioni per firmare il proprio merchandising e affidarlo a nuovi fornitori con introiti migliori rispetto a quelli garantiti dal brand torinese. Tutto, però, potrebbe essere rivoluzionato da un’idea L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 25 aprile 2021) Avevamo parlato qualche tempo fa della conclusione,un quinquennio, della partnership tra la Società Calcio. Una possibilità per il club di vagliare altre opzioni per firmare il proprio merchandising e affidarlo a nuovi fornitori con introiti migliori rispetto a quelli garantiti dal brand torinese. Tutto, però, potrebbe essere rivoluzionato da un’idea L'articolo

Advertising

repubblica : Napoli, sì di De Laurentiis se chiama la Superlega - tuttoatalanta : Napoli, De Laurentiis non sapeva della Superlega, ma ha fatto infuriare Gravina con altra proposta… - _SiGonfiaLaRete : #Napoli, De Laurentiis non sapeva della #Superlega, ma auspicava una serie A slegata dalla FIGC - dailynews_24 : Napoli, il preferito di De Laurentiis per il dopo Gattuso è Vincenzo Italiano - infoitsport : Gallo: 'Napoli, il Torino non è da sottovalutare. Gattuso-De Laurentiis, lo scenario' -