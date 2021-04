Matita bianca: imparate ad utilizzarla per risultati spettacolari! (Di domenica 25 aprile 2021) Nonostante sia spesso sottovalutata, o addirittura dimenticata, la Matita bianca regala un risultato spettacolare a qualsiasi make up. Perché non approfittarne per ottenere un look fresco e primaverile? Se ancora non ne conoscete tutte le potenzialità, fidatevi dei consigli di noi di Non Solo Riciclo e non potrete più farne a meno. Parliamo, infatti, di un alleato che vi assicura uno sguardo luminoso e sensuale, ma va applicato con cura e scelto in base all’incarnato per assicurarvi una resa perfetta. I suoi pigmenti sono in grado di riflettere la luce e di ingrandire gli occhi a dismisura. Ma non solo! Curiose? Iniziamo! Partite dalla scelta della tonalità per potervi assicurare un risultato davvero eccezionale. Per procedere correttamente, la regola è semplicissima: se l’incarnato è chiaro, optate per un bianco ottico o un rosa tenue; se la pelle è ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 25 aprile 2021) Nonostante sia spesso sottovalutata, o addirittura dimenticata, laregala un risultato spettacolare a qualsiasi make up. Perché non approfittarne per ottenere un look fresco e primaverile? Se ancora non ne conoscete tutte le potenzialità, fidatevi dei consigli di noi di Non Solo Riciclo e non potrete più farne a meno. Parliamo, infatti, di un alleato che vi assicura uno sguardo luminoso e sensuale, ma va applicato con cura e scelto in base all’incarnato per assicurarvi una resa perfetta. I suoi pigmenti sono in grado di riflettere la luce e di ingrandire gli occhi a dismisura. Ma non solo! Curiose? Iniziamo! Partite dalla scelta della tonalità per potervi assicurare un risultato davvero eccezionale. Per procedere correttamente, la regola è semplicissima: se l’incarnato è chiaro, optate per un bianco ottico o un rosa tenue; se la pelle è ...

