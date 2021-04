Locali scuola Medaglie d’Oro: continua la polemica (Di domenica 25 aprile 2021) di Erika Noschese Locali terranei nelle disponibilità dell’istituto comprensivo Medaglie d’Oro: è la richiesta avanzata dai genitori del plesso scolastico Costa e dei residenti del quartiere Carmine, attraverso i portavoce Francesco Vota e Michele Sarrubbo, riuniti nel comitato cittadino Insieme Si Può. Attraverso una petizione è stato infatti chiesto al sindaco Napoli, all’assessore all’Istruzione Eva Avossa, e al presidente commissione Trasparenza per chiedere che alcuni Locali terranei restino nelle disponibilità dell’Istituto Comprensivo Medaglie d’Oro, come prevede la delibera comunale del 2019. La petizione è stata sottoscritta da circa trecento cittadini, forti di uno storico insegnamento: le grandi comunità si fondano sulla partecipazione. “Nessuna strategia politica ma solo ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 25 aprile 2021) di Erika Noscheseterranei nelle disponibilità dell’istituto comprensivo: è la richiesta avanzata dai genitori del plesso scolastico Costa e dei residenti del quartiere Carmine, attraverso i portavoce Francesco Vota e Michele Sarrubbo, riuniti nel comitato cittadino Insieme Si Può. Attraverso una petizione è stato infatti chiesto al sindaco Napoli, all’assessore all’Istruzione Eva Avossa, e al presidente commissione Trasparenza per chiedere che alcuniterranei restino nelle disponibilità dell’Istituto Comprensivo, come prevede la delibera comunale del 2019. La petizione è stata sottoscritta da circa trecento cittadini, forti di uno storico insegnamento: le grandi comunità si fondano sulla partecipazione. “Nessuna strategia politica ma solo ...

Ultime Notizie dalla rete : Locali scuola Le prime aperture, ecco cosa si può fare ... sale da concerto, cinema, live club e in altri locali o spazi anche all'aperto. E' obbligatoria la ... Dal 26 nuove regole anche per la scuola: infanzia, elementari e medie saranno in presenza al 100%, ...

Nadia De Munari uccisa con machete in Perù/ Missionaria laica aiutava i bimbi poveri ... Draghi sfida Erdogan aiutando Tripoli Dalle conferme giunte in queste ore dai quotidiani locali - ... Gestiva sei asili e la scuola elementare in una periferia degradata a due ore da Lima" . A ricordare ...

