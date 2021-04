Live Fiorentina-Juventus 1-1 | Morata entra e pareggia in 40 secondi

Advertising

juventusfc : 1' | KICK-OFF #FINOALLAFINE BIANCONERI! Viviamo tutti insieme #FiorentinaJuve! ???? Live Match:… - 78910_Max : RT @juventusfc: 1' | KICK-OFF #FINOALLAFINE BIANCONERI! Viviamo tutti insieme #FiorentinaJuve! ???? Live Match: - Wfgoal2 : Fiorentina vs Juventus Live?? #FiorentinaJuventus - RobertoJuve1897 : RT @juventusfc: 1' | KICK-OFF #FINOALLAFINE BIANCONERI! Viviamo tutti insieme #FiorentinaJuve! ???? Live Match: - yoshi5477 : RT @juventusfc: 1' | KICK-OFF #FINOALLAFINE BIANCONERI! Viviamo tutti insieme #FiorentinaJuve! ???? Live Match: -

Ultime Notizie dalla rete : Live Fiorentina

- Juventus 1 - 0(29' rig. Vlahovic) 29' - Vantaggio dellacon l'attaccante serbo su calcio di rigore. Fallo di mano di Rabiot rivisto al Var: Vlahovic batte Szczesny con ...Il video con gli highlights della partita è visibile da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori- Juventus: 1 - 0.approfondimento ...46' - VIA ALLA RIPRESA! E' cominciato il secondo tempo di Fiorentina-Juventus: due cambii per la Juve: Morata-Kulusevski per Bonucci e Morata 15:49 - FINE PRIMO TEMPO: 1-0 tra Fiorentina e Juventus, ...47' - La posizione dell'attaccante era al limite ma dopo un controllo al VAR il gol è stato convalidato. 46' - GOL DELLA JUVENTUS. Dopo 1 minuto dall'inizio del secondo tempo Mor ...