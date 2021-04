La carenza di vitamina D rende il covid più pericoloso, secondo uno studio (Di domenica 25 aprile 2021) AGI - Deficit di vitamina D e sintomi più gravi da infezione covid-19 sembrano avere una relazione, che però non cambia se si assume più vitamina D. È il risultato di uno studio pubblicato sull'organo ufficiale della Società Italiana di Endocrinologia, Journal of Endocrinological Investigation, condotto dal professor Gherardo Mazziotti, endocrinologo di Humanitas e docente di Humanitas University, e dal professor Andrea Lania, responsabile di Endocrinologia e Diabetologia di Humanitas e docente di Humanitas University, realizzato in collaborazione con l'Unità di Medicina e Pneumologia diretta dal dottor Michele Ciccarelli, e di Pronto Soccorso e Medicina di Emergenza diretta dal dottor Antonio Voza. "Per la prima volta il nostro studio dimostra che il deficit di vitamina D può ... Leggi su agi (Di domenica 25 aprile 2021) AGI - Deficit diD e sintomi più gravi da infezione-19 sembrano avere una relazione, che però non cambia se si assume piùD. È il risultato di unopubblicato sull'organo ufficiale della Società Italiana di Endocrinologia, Journal of Endocrinological Investigation, condotto dal professor Gherardo Mazziotti, endocrinologo di Humanitas e docente di Humanitas University, e dal professor Andrea Lania, responsabile di Endocrinologia e Diabetologia di Humanitas e docente di Humanitas University, realizzato in collaborazione con l'Unità di Medicina e Pneumologia diretta dal dottor Michele Ciccarelli, e di Pronto Soccorso e Medicina di Emergenza diretta dal dottor Antonio Voza. "Per la prima volta il nostrodimostra che il deficit diD può ...

