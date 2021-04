Inter-Verona, le formazioni ufficiali (Di domenica 25 aprile 2021) L’Inter alla ricerca di punti fondamentali per lo scudetto ospita il Verona, apparentemente senza obiettivi ma desideroso di concludere bene la stagione. Queste le formazioni ufficiali: Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte. Verona (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Magnani, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Bessa; Lasagna. All. Juric. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 aprile 2021) L’alla ricerca di punti fondamentali per lo scudetto ospita il, apparentemente senza obiettivi ma desideroso di concludere bene la stagione. Queste le(3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte.(3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Magnani, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Bessa; Lasagna. All. Juric. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

