Inter-Verona, Conte: “Vittoria importantissima, vedo il 95% dello scudetto. L’esultanza? Ha un significato preciso” (Di domenica 25 aprile 2021) Le dichiarazioni del tecnico dell'Inter.A margine del match di San Siro, che ha visto l'Inter vittoriosa di misura sul Verona di Ivan Juric, il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, Intervistato ai microfoni di Dazn, ha analizzato così la Vittoria per 1-0 contro la compagine scaligera.“Arrivare a questo punto della stagione con il pallone che inizia a pesare, perché qui c'è gente che si trova per la prima volta in questa posizione in classifica, non è facile. Anche oggi abbiamo fatto la nostra partita, creando diverse occasioni per fare gol. Situazioni viste a La Spezia, o il tu per tu oggi di Lautaro con Silvestri, significa che c'è un po' di tensione. Vincere significa anche mettere un capitolo importante nella carriera di un calciatore. Stiamo tenendo il piede sull'acceleratore, dietro ... Leggi su mediagol (Di domenica 25 aprile 2021) Le dichiarazioni del tecnico dell'.A margine del match di San Siro, che ha visto l'vittoriosa di misura suldi Ivan Juric, il tecnico nerazzurro, Antoniovistato ai microfoni di Dazn, ha analizzato così laper 1-0 contro la compagine scaligera.“Arrivare a questo punto della stagione con il pallone che inizia a pesare, perché qui c'è gente che si trova per la prima volta in questa posizione in classifica, non è facile. Anche oggi abbiamo fatto la nostra partita, creando diverse occasioni per fare gol. Situazioni viste a La Spezia, o il tu per tu oggi di Lautaro con Silvestri, significa che c'è un po' di tensione. Vincere significa anche mettere un capitolo importante nella carriera di un calciatore. Stiamo tenendo il piede sull'acceleratore, dietro ...

