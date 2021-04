Inter-Verona 1-0, le pagelle di CalcioWeb: è Darmian il jolly di Conte, i nerazzurri tornano al successo (Di domenica 25 aprile 2021) Non è un periodo entusiasmante per l’Inter, i nerazzurri sono scesi in campo nel match della 33esima giornata del campionato di Serie A. Buona la prestazione del Verona, la squadra di Juric si conferma una squadra molto forte: è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. La partita è stata nel complesso equilibrata, la squadra di Antonio Conte non è riuscita a mettere in mostra la maggiore qualità. Nel primo tempo si registrano due occasioni, il più pericoloso è Hakimi, anche Dimarco vicino al gol. Nella ripresa il tema del gioco non cambia: è ancora l’ex Real Madrid l’uomo in più di Conte, il palo salva il Verona. Fino al 76? quando è Darmian a portare in vantaggio l’Inter, ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 25 aprile 2021) Non è un periodo entusiasmante per l’, isono scesi in campo nel match della 33esima giornata del campionato di Serie A. Buona la prestazione del, la squadra di Juric si conferma una squadra molto forte: è quanto emerso anche dallepubblicate dalla redazione di. La partita è stata nel complesso equilibrata, la squadra di Antonionon è riuscita a mettere in mostra la maggiore qualità. Nel primo tempo si registrano due occasioni, il più pericoloso è Hakimi, anche Dimarco vicino al gol. Nella ripresa il tema del gioco non cambia: è ancora l’ex Real Madrid l’uomo in più di, il palo salva il. Fino al 76? quando èa portare in vantaggio l’, ...

