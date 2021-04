Inter, senti Caressa: “Darmian come Grosso ai Mondiali…” (Di domenica 25 aprile 2021) Importante vittoria dell’Inter contro il Verona che la porta sempre di più vicino allo Scudetto. 3 punti fondamentali per chiudere la pratica primo posto e iniziare a festeggiare. Tutto merito del lavoro di Conte e della squadra che ha continuato a lottare per raggiungere questo importante obiettivo. Sono tanti i protagonisti di questa incredibile cavalcata, L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe Interessarti:: Ziliani contro Conte, stoccata sul gol di Muntari Inter-Cagliari, le parole di Conte e Semplici Probabili formazioni Juventus-Inter, Coppa Italia L’Inter vince il derby, il riepilogo della domenica di A Positivi Inter, ci sono Marotta e Ausilio Inter-Genoa: probabili formazioni, quote e ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 25 aprile 2021) Importante vittoria dell’contro il Verona che la porta sempre di più vicino allo Scudetto. 3 punti fondamentali per chiudere la pratica primo posto e iniziare a festeggiare. Tutto merito del lavoro di Conte e della squadra che ha continuato a lottare per raggiungere questo importante obiettivo. Sono tanti i protagonisti di questa incredibile cavalcata, L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbeessarti:: Ziliani contro Conte, stoccata sul gol di Muntari-Cagliari, le parole di Conte e Semplici Probabili formazioni Juventus-, Coppa Italia L’vince il derby, il riepilogo della domenica di A Positivi, ci sono Marotta e Ausilio-Genoa: probabili formazioni, quote e ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter senti Pagliuca non ha dubbi: So chi è il portiere ideale per l'Inter Inter, senti Pagliuca Ecco le parole di Pagliuca su Handanovic : Quindi su Musso, Meret e gli altri nomi ipotizzati per la sua sostituzione:

Costacurta: 'Inter, ci sono due ruoli migliorabili. Con Vidal e Eriksen...' Commenta per primo Alessandro Costacurta , ex difensore del Milan , parla a Sky Sport del momento dell 'Inter : 'Quando sei davanti, ti senti veramente forte, positivo: ti senti imbattibile, è una sensazione positiva. Può succedere qualcosa di strano come l'autogol ma l'Inter non ha perso la fiducia. ...

Inter, senti Caressa: "Darmian come Grosso ai Mondiali..." Webmagazine24 Inter, senti Caressa: “Darmian come Grosso ai Mondiali…” La vittoria di questa giornata proietta l’Inter a 79 punti, con le ultime 5 partite da dover giocare. Sembra impossibile un recupero del Milan o addirittura della Juventus. Il noto giornalista e ...

Inter-Verona, Darmian (Dazn): “Sento la fiducia del mister e della squadra. Tre punti fondamentali” Il mister ci tiene sull'attenti perché in una stagione lunga e impegnativa tutti sono importanti. Sento la fiducia del mister, della squadra. Sono molto più bravi a fare gol, io ci provo e finché arri ...

