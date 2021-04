I videogiochi che ci fanno arrabbiare di più uno non lo indovinerete mai

Leggi su gqitalia

(Di domenica 25 aprile 2021) In questo ultimo anno molte persone hanno riscoperto (o scoperto per la prima volta) il potere rilassante dei, che sono diventati una delle forme di evasione più amate e hanno il potere di fare bene alla nostra mente e al nostro umore Ma ci sono momenti nei quali la passione per un videogame può farci scappare un po' la mano, soprattutto quando stiamo affrontando una prova complicata e dobbiamo ripartire dallo stesso livello più volte o quando giochiamo online e i server vanno in down o quando siamo in multiplayer e arriva qualcuno molto più più bravo di noi. Insomma, diciamo che siamo umani e a volte proprio non riusciamo a tenerci la nostra arrabbiatura e cosa facciamo? Ci sfoghiamo sui social, ovviamente. Il sito Ebuyer ha fatto una ricerca usando Linkinfluence, agenzia specializzata in Social Media Intelligence, per capire quali fossero i ...