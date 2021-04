Elisabetta Gregoraci a Domenica In: il padre ha una nuova compagna (Di domenica 25 aprile 2021) Lo dice con un gran sorriso: Elisabetta Gregoraci è felice che suo padre abbia una nuova compagna. La showgirl calabrese si emoziona sempre tantissimo quando parla della mamma, quando vede le immagini con lei, ma a Domenica In è serena, felice davvero per la nuova vita del suo papà. “Lui ha una compagna, io lo voglio vedere felice perché subito dopo la morte di mamma è stato molto male e forse è stato più difficile per lui che per noi con i figli che ti aiutano tanto in quei momenti. Adesso lui sta meglio e sono contenta”. Elisabetta Gregoraci non dice nulla della donna che ha preso il posto di sua madre accanto al papà ma si emoziona anche per lui che adesso è rimasto solo a Soverato. Anche la sorella di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 25 aprile 2021) Lo dice con un gran sorriso:è felice che suoabbia una. La showgirl calabrese si emoziona sempre tantissimo quando parla della mamma, quando vede le immagini con lei, ma aIn è serena, felice davvero per lavita del suo papà. “Lui ha una, io lo voglio vedere felice perché subito dopo la morte di mamma è stato molto male e forse è stato più difficile per lui che per noi con i figli che ti aiutano tanto in quei momenti. Adesso lui sta meglio e sono contenta”.non dice nulla della donna che ha preso il posto di sua madre accanto al papà ma si emoziona anche per lui che adesso è rimasto solo a Soverato. Anche la sorella di ...

Advertising

Alessandra_aa00 : Quando la vedevo in TV anni fa mi stava un po' antipatica sembrava una che se la tirava. Dal 18 settembre non è sta… - Ivana_Deva86 : RT @gioia830: “Ti rendi conto che la vita è talmente bella che bisogna essere sempre felici, perché quando stiamo bene e in salute dobbiamo… - LuciaFerraroEM : RT @Ginevra_Styles_: “Ti rendi conto che la vita è talmente bella che bisogna essere sempre felici, perché quando stiamo bene e in salute d… - leggoit : Elisabetta Gregoraci, la rivelazione a #DomenicaIn: «Dopo Briatore voglio un grande amore» - Valepad85 : RT @Ginevra_Styles_: “Ti rendi conto che la vita è talmente bella che bisogna essere sempre felici, perché quando stiamo bene e in salute d… -