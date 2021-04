DIRETTA Benevento-Udinese: segui la partita LIVE (Di domenica 25 aprile 2021) Alle 12.30 spazio al lunch match di questa domenica di Serie A, scendono in campo allo stadio Vigorito Benevento ed Udinese. La lotta salvezza continua ad essere particolarmente attiva, e sono tante le squadre che arrivati a questa fase finale della stagione si stanno contendendo la permanenza in Serie A. Ad alcuni manca poco per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 25 aprile 2021) Alle 12.30 spazio al lunch match di questa domenica di Serie A, scendono in campo allo stadio Vigoritoed. La lotta salvezza continua ad essere particolarmente attiva, e sono tante le squadre che arrivati a questa fase finale della stagione si stanno contendendo la permanenza in Serie A. Ad alcuni manca poco per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

SkySport : Benevento-Udinese, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE #SkySport #SerieA #BeneventoUdinese… - zazoomblog : Benevento Udinese diretta streaming in tv: formazioni e dove vedere la partita - #Benevento #Udinese #diretta - sportli26181512 : Diretta #Benevento-#Udinese ore 12.30: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni: Al Vigorito scontro… - sportli26181512 : Benevento-Udinese, dove vedere la partita in tv: gli orari: La squadra di Inzaghi a caccia di punti salvezza contro… - infoitsport : Diretta/ Benevento Udinese streaming video DAZN: sanniti nei guai (Serie A) -