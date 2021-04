Di Canio ora attacca la Juve: “Ha un giraffone moscione” (Di lunedì 26 aprile 2021) Il tecnico Paolo Di Canio ha commentato la prestazione di Adrien Rabiot in Fiorentina-Juventus, il calciatore francese non è riuscito ad incidere nel match. Non è sicuramente il momento più felice per Adrien Rabiot. Il calciatore francese durante questa stagione in bianconero non è mai riuscito realmente ad incidere o a rendersi indispensabile a metà Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 26 aprile 2021) Il tecnico Paolo Diha commentato la prestazione di Adrien Rabiot in Fiorentina-ntus, il calciatore francese non è riuscito ad incidere nel match. Non è sicuramente il momento più felice per Adrien Rabiot. Il calciatore francese durante questa stagione in bianconero non è mai riuscito realmente ad incidere o a rendersi indispensabile a metà Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

