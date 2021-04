Covid, la variante indiana è arrivata in Svizzera, e fa paura (Di domenica 25 aprile 2021) La variante indiana del Covid è giunta anche in Europa da qualche giorno a questa parte. L’ultimo avvistamento è stato in Svizzera, così come fatto sapere attraverso Twitter dall’Ufficio federale della sanità pubblica: “Il primo caso della variante indiana del Covid-19 è stato scoperto in Svizzera”. Covid, variante indiana in Svizzera (Foto IlMessaggero)Il caso è stato individuato di preciso presso una persona in transito in uno degli aeroporti elvetici, e va ad aggiungersi alle segnalazioni giunte anche dalla Gran Bretagna e dal Belgio. L’India è tornata nell’occhio del ciclone negli ultimi giorni dopo che il numero di infetti è tornato a crescere in maniera esponenziale. Basti ... Leggi su computermagazine (Di domenica 25 aprile 2021) Ladelè giunta anche in Europa da qualche giorno a questa parte. L’ultimo avvistamento è stato in, così come fatto sapere attraverso Twitter dall’Ufficio federale della sanità pubblica: “Il primo caso delladel-19 è stato scoperto in”.in(Foto IlMessaggero)Il caso è stato individuato di preciso presso una persona in transito in uno degli aeroporti elvetici, e va ad aggiungersi alle segnalazioni giunte anche dalla Gran Bretagna e dal Belgio. L’India è tornata nell’occhio del ciclone negli ultimi giorni dopo che il numero di infetti è tornato a crescere in maniera esponenziale. Basti ...

