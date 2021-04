Congresso ANP | Antonello Giannelli confermato presidente fino al 2024

(Di domenica 25 aprile 2021)nazionale dell'Assocazione Nazionale Presidi. L'assemblea dei soci ha, già in carica nel triennio precedente. Il dirigente scolastico pugliese, classe 1959, resterà in carica per il prossimo triennio,al. L'articolo .

... a dirlo è stato parole il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi in un video proiettato in apertura del XIInazionale di, dal quale scaturirà il presidente del prossimo triennio. '...Così il Presidente dell'Associazione Nazionale presidi, Antonello Giannelli nella relazione di apertura deldell'Associazione in cui ha ribadito le 'linee prioritarie che abbiamo già ...Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, in un video messaggio in occasione del Congresso Nazionale dell’ANP, ha reso omaggio alla figura del preside impegnato nella gestione dell’emergenza.Va riconosciuto il ruolo fondante che hanno avuto i nostri dirigenti scolastici durante la pandemia: l'ha detto il ministro Patrizio Bianchi.