Christopher Nolan e Netflix: conversazioni avviate per futuri progetti? (Di domenica 25 aprile 2021) Tra Netflix e il regista Christopher Nolan ci sarebbero state delle conversazioni: lo ha dichiarato Scott Stuber, responsabile del settore cinematografico della piattaforma. Scott Stuber, responsabile del settore cinematografico di Netflix, dice di aver avuto delle conversazioni con il regista Christopher Nolan. Lo ha svelato in un'intervista concessa al Wall Street Journal, rispondendo a domanda diretta su eventuali cineasti ancora restii a collaborare con il servizio streaming. Il fattore determinante, dice lui, è la distribuzione cinematografica globale: "Ne ho parlato con Nolan, e lui la vuole ancora. Se non possiamo dargli questo, sarà un problema per lui." Questo si ricollega alle recenti obiezioni di Christopher ... Leggi su movieplayer (Di domenica 25 aprile 2021) Trae il registaci sarebbero state delle: lo ha dichiarato Scott Stuber, responsabile del settore cinematografico della piattaforma. Scott Stuber, responsabile del settore cinematografico di, dice di aver avuto dellecon il regista. Lo ha svelato in un'intervista concessa al Wall Street Journal, rispondendo a domanda diretta su eventuali cineasti ancora restii a collaborare con il servizio streaming. Il fattore determinante, dice lui, è la distribuzione cinematografica globale: "Ne ho parlato con, e lui la vuole ancora. Se non possiamo dargli questo, sarà un problema per lui." Questo si ricollega alle recenti obiezioni di...

