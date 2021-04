Che tempo che fa: Matthew McConaughey ospite di Fabio Fazio stasera su Rai3 (Di domenica 25 aprile 2021) Un ospite molto speciale a Che tempo che fa: Matthew McConaughey sarà in collegamento per un'intervista esclusiva con Fabio Fazio, stasera su Rai3 dalle 20:00. Sarà Matthew McConaughey il super ospite di Fabio Fazio stasera su Rai3, dalle ore 20:00, a Che tempo che fa. E insieme al conduttore anche gli immancabili con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e Roberto Saviano. Tra gli ospiti di questa domenica 25 aprile 2021, come anticipato, ci sarà Matthew McConaughey che, in collegamento dagli Stati Uniti, presenterà la sua ... Leggi su movieplayer (Di domenica 25 aprile 2021) Unmolto speciale a Cheche fa:sarà in collegamento per un'intervista esclusiva consudalle 20:00. Saràil superdisu, dalle ore 20:00, a Cheche fa. E insieme al conduttore anche gli immancabili con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e Roberto Saviano. Tra gli ospiti di questa domenica 25 aprile 2021, come anticipato, ci saràche, in collegamento dagli Stati Uniti, presenterà la sua ...

Advertising

borghi_claudio : Ho letto lo studio del MIT sul Covid. Molto interessante. Fattori chiave sono ventilazione della stanza e tempo che… - Quirinale : #25Aprile, #Mattarella: Vorrei dire soprattutto ai giovani di oggi: il ricordo, la consapevolezza del dolore, dei s… - marcotravaglio : BONGIORNO ITALIA Per dire come funziona quella che spiritosamente chiamiamo “informazione”. Il Tempo riporta una di… - kidinruiin : col cambio orario scolastico per il ritorno in presenza ho perso la concezione del tempo, per me i giorni si distin… - colelildylbabs : RT @prelemi92373873: Spero che domani tu possa andare dalla tua famiglia. Riabbracciare papà Mario e nonna Giuly e passare tempo con la tua… -