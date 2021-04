Calciomercato Milan: è fatta per Maignan dal Lille (Di domenica 25 aprile 2021) Secondo i media tedeschi il portiere del Lille Maignan sarebbe ormai un giocatore del Milan. Le indiscrezioni Bomba di mercato che arriva direttamente dalla Germania. Secondo quanto riporta Sport1 mancherebbe solo l’ufficialità per il passaggio di Mike Maignan dal Lille al Milan. Il portiere francese classe 95? sta disputando una grande stagione in Ligue 1 e con il suo club sta lottando per il titolo. Sul numero uno del Lille ci sarebbe stato anche l’interessamento del Borussia Dortmund, ma il Milan avrebbe bruciato tutti sul tempo per una cifra attorno ai 15 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 aprile 2021) Secondo i media tedeschi il portiere delsarebbe ormai un giocatore del. Le indiscrezioni Bomba di mercato che arriva direttamente dalla Germania. Secondo quanto riporta Sport1 mancherebbe solo l’ufficialità per il passaggio di Mikedalal. Il portiere francese classe 95? sta disputando una grande stagione in Ligue 1 e con il suo club sta lottando per il titolo. Sul numero uno delci sarebbe stato anche l’interessamento del Borussia Dortmund, ma ilavrebbe bruciato tutti sul tempo per una cifra attorno ai 15 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

