Benevento: Vigorito, speravamo in cambio di rotta (Di domenica 25 aprile 2021) Dopo il ko casalingo con l'Udinese, il Benevento resterà in silenzio stampa. Ad annunciarlo è stato il presidente del club giallorosso, Oreste Vigorito. "La decisione, naturalmente, non riguarda né la ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 25 aprile 2021) Dopo il ko casalingo con l'Udinese, ilresterà in silenzio stampa. Ad annunciarlo è stato il presidente del club giallorosso, Oreste. "La decisione, naturalmente, non riguarda né la ...

Advertising

zazoomblog : Benevento: Vigorito speravamo in cambio di rotta - #Benevento: #Vigorito #speravamo - giornaleradiofm : Benevento: Vigorito, speravamo in cambio di rotta: (ANSA) - BENEVENTO, 25 APR - Dopo il ko casalingo con l'Udinese,… - pingioriroberto : RT @SkySport: Benevento-Udinese, Vigorito: 'Nessuno parla, non penso a esonero Inzaghi' - ottochannel : Benevento-Udinese 2-4, le parole del presidente Vigorito - SkySport : Benevento-Udinese, Vigorito: 'Nessuno parla, non penso a esonero Inzaghi' -