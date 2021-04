Benevento-Udinese, Gotti orgoglioso: “Nessuno ci ha regalato nulla, ecco cosa serve fare adesso” (Di domenica 25 aprile 2021) Il Benevento perde ancora e adesso rischia grosso.Serie A, Benevento-Udinese 2-4: friulani quasi salvi, i sanniti adesso rischianoI sanniti hanno ceduto per 4-2 in casa all'Udinese di Gotti che si è praticamente messa in salvo. Proprio il tecnico dei friulani, ai microfoni di DAZN, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Non ci ha regalato niente Nessuno, a questo punto ci siamo arrivati con le nostre forze. Intanto allontaniamo le paure e chi è dietro di noi, possiamo guardare a queste cinque partite con serenità". Leggi su mediagol (Di domenica 25 aprile 2021) Ilperde ancora erischia grosso.Serie A,2-4: friulani quasi salvi, i sannitirischianoI sanniti hanno ceduto per 4-2 in casa all'diche si è praticamente messa in salvo. Proprio il tecnico dei friulani, ai microfoni di DAZN, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Non ci haniente, a questo punto ci siamo arrivati con le nostre forze. Intanto allontaniamo le paure e chi è dietro di noi, possiamo guardare a queste cinque partite con serenità".

Advertising

DiMarzio : #SerieA | La carica dei tifosi giallorossi a pochi minuti dall'inizio di #BeneventoUdinese - anteprima24 : ** Le #Pagelle dell'#Udinese - Musso para tutto, De Paul determinante ** - PrimaCommunica2 : L’Udinese batte in trasferta il Benevento (2-4) e per i sanniti è zona pericolo in classifica - uccelldibosco73 : @SerieA @Udinese_1896 @bncalcio attenzione al Benevento ripescato nella lotta salvezza.... - Ansa_Fvg : Calcio: Benevento-Udinese 2-4. Sconfitta pesante per i campani, friulani quasi salvi #ANSA -