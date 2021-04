Amici 20- Intervista esclusiva ad Arcangelo Rizzi, papà di Deddy (Di domenica 25 aprile 2021) Ecco a voi un'Intervista esclusiva, a cura delle Emily di Quello che Tutti Vogliono Sapere, al papà di Deddy; cantante di Amici 20. Le Emily hanno Intervistato il signor Arcangelo, che ci ha concesso una breve Intervista per parlare di Deddy, buona lettura. L'Intervista Qual è il lato del carattere che più apprezza di Deddy?Il fatto che stia sempre con i piedi per terra nonostante tutto. Un episodio trascorso con Deddy che ricorderà per sempre Le vacanze tutte sono i momenti più intensi che viviamo perché stiamo assieme h24 e per più giorni. Cosa ne pensa del suo percorso ad Amici? Bellissimo, un sognoSe Deddy arrivasse in finale, chi dovrebbero ... Leggi su quellochetuttivoglionosapere (Di domenica 25 aprile 2021) Ecco a voi un', a cura delle Emily di Quello che Tutti Vogliono Sapere, aldi; cantante di20. Le Emily hannoto il signor, che ci ha concesso una breveper parlare di, buona lettura. L'Qual è il lato del carattere che più apprezza di?Il fatto che stia sempre con i piedi per terra nonostante tutto. Un episodio trascorso conche ricorderà per sempre Le vacanze tutte sono i momenti più intensi che viviamo perché stiamo assieme h24 e per più giorni. Cosa ne pensa del suo percorso ad? Bellissimo, un sognoSearrivasse in finale, chi dovrebbero ...

