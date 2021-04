Akash Kumar sbotta dopo le nuove accuse | “Ti querelo!” | ecco che succede

(Di domenica 25 aprile 2021) A Domenica Live si è parlato di un argomento mai trattato prima (ironia), il colore degli occhi di: ritocchino oppure regalo di madre natura?perchee “minaccia” querelele spiegazioni didurante lo scorso appuntamento, oggi pomeriggio Barbara d’Urso ha parlato in collegamento con... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Si tratta del modelloche fino ad oggi ha fatto parlare di sè per via del giallo legato al colore dei suoi occhi. In merito, Barbara d'Urso ha promesso rivelazioni choc sull'argomento ...A Domenica Live si è parlato di un argomento mai trattato prima (ironia), il colore degli occhi di: ritocchino oppure regalo di madre natura? Nuove accuse perche sbotta e "minaccia" querele Dopo le spiegazioni didurante lo scorso appuntamento, oggi pomeriggio ...Nella scorsa puntata, Barbara D’Urso aveva ospitato Akash, 29 anni, concorrente all’Isola dei Famosi. Akash Kumar dell'Isola dei Famosi si è operato agli occhi? Questa volta a parlare è Sofia, che ai ...Akash Kumar sbotta dopo le nuove accuse in diretta a Domenica Live: “Ti querelo!”, ecco che succede sui social dopo la puntata.