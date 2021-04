Yiadom-Boakye | la black art intonata a Manet

(Di domenica 25 aprile 2021) Che parata affascinante di volti e corpi occupa ancora oggi le sale della Tate Britan, per la mostra di LynetteFly in League With The Night, mentre il museo è off limits per le restrizioni pandemiche nella speranza forse di poter accogliere il pubblico dal 17 maggio; e che galleria di visi e pose consegna allora all’impossibile visitatore il catalogo elegante di quella mostra a porte chiuse, fitta di presenze lungo le pareti di ogni sala ma deserta … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ho iniziato a collezionare le opere di un'artista come prima di questa attenzione, che però non può essere semplicemente una moda ma deve diventare regola". Assieme abbiamo fatto ...... Diego Perrone, Paul Pfeiffer, Charles Ray, Thomas Ruff, Hans Schabus, Markus Schinwald, Gregor Schneider, Robert Smithson, Avery Singer, Song Tao, Hiroshi Sugimoto, Lynette, Clemens ...