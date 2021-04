Vaccini, De Luca: Indispensabile un’accelerazione. Aifa valuti anche altri vaccini. Immunizzazione isole in 20 giorni (Di sabato 24 aprile 2021) “C’è tensione, c’è preoccupazione sociale. Io credo che dobbiamo fare una messa a punto attenta anche del piano nazionale di vaccinazione”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto alla cerimonia di riapertura della strada statale 163 Amalfitana nel tratto travolto da una frana lo scorso 2 febbraio nel comune di Amalfi. “Avremmo potuto risolvere il problema del comparto turistico alberghiero – ha aggiunto De Luca – se ci fossimo dotati di un quantitativo aggiuntivo di vaccini rispetto a quelli contrattualizzati dall’Europa. Finché non immunizziamo i nostri operatori avremo sempre difficoltà ad attivare le attività economiche. Su questo credo che sia Indispensabile avere un’accelerazione: bisogna vedersi, darsi tempi straordinari ... Leggi su ildenaro (Di sabato 24 aprile 2021) “C’è tensione, c’è preoccupazione sociale. Io credo che dobbiamo fare una messa a punto attentadel piano nazionale di vaccinazione”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De, intervenuto alla cerimonia di riapertura della strada statale 163 Amalfitana nel tratto travolto da una frana lo scorso 2 febbraio nel comune di Amalfi. “Avremmo potuto risolvere il problema del comparto turistico alberghiero – ha aggiunto De– se ci fossimo dotati di un quantitativo aggiuntivo dirispetto a quelli contrattualizzati dall’Europa. Finché non immunizziamo i nostri operatori avremo sempre difficoltà ad attivare le attività economiche. Su questo credo che siaavere: bisogna vedersi, darsi tempi straordinari ...

