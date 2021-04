Superlega, Florentino Perez avverte: «Bisogna muoversi o i club falliranno» (Di sabato 24 aprile 2021) Florentino Perez non si arrende e torna a parlare della Superlega di quanto serva una cambiamento nel mondo del calcio Florentino Perez, presidente del Real Madrid ed esponente numero uno della Superlega, in una intervista ad AS è tornato a parlare della competizione che domenica notte ha fatto esplodere il caos nel mondo del calcio. Superlega ESISTE – «La società esiste e anche i partner che compongono la Super League. Quello che abbiamo fatto è stato concederci qualche settimana per riflettere sulla virulenza con cui alcune persone che non vogliono perdere i propri privilegi hanno manipolato il progetto». MONOPOLIO UEFA – «No, perché anche se fosse stato fatto in un modo o nell’altro, la reazione di quei pochi privilegiati sarebbe stata la stessa. Già a gennaio il ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 aprile 2021)non si arrende e torna a parlare delladi quanto serva una cambiamento nel mondo del calcio, presidente del Real Madrid ed esponente numero uno della, in una intervista ad AS è tornato a parlare della competizione che domenica notte ha fatto esplodere il caos nel mondo del calcio.ESISTE – «La società esiste e anche i partner che compongono la Super League. Quello che abbiamo fatto è stato concederci qualche settimana per riflettere sulla virulenza con cui alcune persone che non vogliono perdere i propri privilegi hanno manipolato il progetto». MONOPOLIO UEFA – «No, perché anche se fosse stato fatto in un modo o nell’altro, la reazione di quei pochi privilegiati sarebbe stata la stessa. Già a gennaio il ...

