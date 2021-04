Sottomarino scomparso, riaffiora la speranza: individuato un “oggetto” a 150 metri di profondità (Di sabato 24 aprile 2021) Continua la corsa contro il tempo per il Sottomarino indonesiano scomparso nelle acque vicino Bali. Una nave della Marina australiana e un velivolo Usa da pattugliamento marittimo si sono uniti alle operazioni nella zona al largo di Bali dove mercoledì il Sottomarino si è inabissato con 53 persone a bordo. La fregata Hmas Ballarat e il Boeing P-8 Poseidon sono arrivati oggi in Indonesia per unirsi alle decine di navi indonesiane impegnate nelle operazioni per localizzare il Sottomarino Kri Nanggala-402, ha confermato il portavoce delle forze armate, Djawara Whimbo. Nelle prossime ore, ha aggiunto, dovrebbe arrivare anche un’unità navale di soccorso da Singapore. Anche India e Malaysia inviano loro navi. Il Sottomarino avrebbe riserve di ossigeno ancora per poco. LEGGI ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 24 aprile 2021) Continua la corsa contro il tempo per ilindonesianonelle acque vicino Bali. Una nave della Marina australiana e un velivolo Usa da pattugliamento marittimo si sono uniti alle operazioni nella zona al largo di Bali dove mercoledì ilsi è inabissato con 53 persone a bordo. La fregata Hmas Ballarat e il Boeing P-8 Poseidon sono arrivati oggi in Indonesia per unirsi alle decine di navi indonesiane impegnate nelle operazioni per localizzare ilKri Nanggala-402, ha confermato il portavoce delle forze armate, Djawara Whimbo. Nelle prossime ore, ha aggiunto, dovrebbe arrivare anche un’unità navale di soccorso da Singapore. Anche India e Malaysia inviano loro navi. Ilavrebbe riserve di ossigeno ancora per poco. LEGGI ...

Agenzia_Ansa : Un segnale proveniente da un oggetto non identificato. I soccorritori, alla ricerca del sottomarino della Marina in… - SecolodItalia1 : Sottomarino scomparso, riaffiora la speranza: individuato un “oggetto” a 150 metri di profondità… - SaCe86 : L'agonia del sottomarino a BaliOssigeno ormai quasi finito - anordestdiche : La Marina Indonesiana si è riunita in preghiera per l'equipaggio del sottomarino #KRINanggala 402 scomparso il 21 a… - transnazionale : Indonesia, la ricerca del sottomarino scomparso: a bordo 53 marinai #spaziotransnazionale informa -